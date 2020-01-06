Арутюнян: обидно, что какая-то девочка и выбивает красавицу Загитову из сборной

Тренер двукратного чемпиона мира американца Нэйтана Чена, известный специалист Рафаэл Арутюнян, считает неправильным, что олимпийская чемпионка Алина Загитова вынуждена оказаться вне сборной России на главных турнирах. Загитова приостановила карьеру после финала Гран-при.

«Я слышал такие слова: «Загитовой надо было закончить». Как так можно говорить? Она ведь только начала кататься красиво, на неё приятно смотреть. Какое «закончить»? Я как зритель и как тренер не хочу, чтобы она заканчивала. Я не знаю, что нужно сделать для этого. Единственное знаю, что не надо приводить 11-ти или 12-летнюю девочку, которая прыгнет два или три четверных и уберёт красавицу Алину Загитову. Или можно говорить, что уже убрала? Пускай и не 11-летняя. Почему мне печально? Потому что у Загитовой совершенно другая подача фигурного катания.

Дело в том, что та, которая сметает Загитову, попадет под метёлку другой. Так мы не увидим никогда зрелого катания. Ну, соберите зрелых девочек в одну кучу… Только возрастной ценз может разделить молодых и совершенных. Но я тоже хочу смотреть четверные прыжки, просто весовые и ростовые параметры очень сложно сохранить в 16-18-летнем возрасте, и в этот период происходит надлом, когда маленькие фигуристки забивают других. И другие говорят: «Всё, я не хочу больше». А если бы дали возможность разделить их по возрастам, если бы не пускали молодых забивать…



Юниорки? Фантастика. И все дети просто фантастические. И я хочу их всех видеть взрослыми и красивыми. Это единственное, за что я ратую. Дай бог, чтобы ISU созрел и сделал правильные шаги, которые исключили бы рассуждения о том, что кто-то устарел и кому надо заканчивать. Мне вообще обидно, что появляется какая-то девочка и выбивает красавицу Загитову из сборной на важных турнирах. Но люди не созрели понять серьёзность этого вопроса. Я думаю, что когда-нибудь поймут. Убежден», — приводит слова Арутюняна РИА «Новости».