Загитова вернётся к интенсивным тренировкам после участия в шоу Навки

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова после окончания выступлений в шоу Татьяны Навки «Спящая красавица. Легенда двух королевств» вернётся к интенсивным тренировкам. Заключительное шоу состоится 7 января.
«Стало известно, чем займётся Алина Загитова после шоу 7 января — она возобновит интенсивные тренировки два раза в день со своим тренерским штабом.
Ранее Алина отмечала разницу между репетициями шоу и подготовкой к спортивным соревнованиям. По её словам, в ледовом шоу необходимо координировать своё катание с партнёрами, сохраняя при этом артистичность и лёгкость, за которые так любят Алину миллионы поклонников во всем мире», — говорится в пресс-релизе шоу.
В декабре 2019 года после финала Гран-при Загитова объявила о приостановлении карьеры и выступала в шоу Навки с 25 декабря.
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