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Загитова вернётся к интенсивным тренировкам после участия в шоу Навки

Загитова вернётся к интенсивным тренировкам после участия в шоу Навки
Другие / Фигурное катание 0

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова после окончания выступлений в шоу Татьяны Навки «Спящая красавица. Легенда двух королевств» вернётся к интенсивным тренировкам. Заключительное шоу состоится 7 января.

«Стало известно, чем займётся Алина Загитова после шоу 7 января — она возобновит интенсивные тренировки два раза в день со своим тренерским штабом.

Ранее Алина отмечала разницу между репетициями шоу и подготовкой к спортивным соревнованиям. По её словам, в ледовом шоу необходимо координировать своё катание с партнёрами, сохраняя при этом артистичность и лёгкость, за которые так любят Алину миллионы поклонников во всем мире», — говорится в пресс-релизе шоу.

В декабре 2019 года после финала Гран-при Загитова объявила о приостановлении карьеры и выступала в шоу Навки с 25 декабря.

Загитова упала на премьере ледового шоу. На что она променяла фигурное катание?
Трудно придумать что-то более скучное, чем «Спящая красавица» с участием Загитовой. Но всем понятно, для чего нужны такие представления.
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