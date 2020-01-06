Загитова вернётся к интенсивным тренировкам после участия в шоу Навки

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова после окончания выступлений в шоу Татьяны Навки «Спящая красавица. Легенда двух королевств» вернётся к интенсивным тренировкам. Заключительное шоу состоится 7 января.

«Стало известно, чем займётся Алина Загитова после шоу 7 января — она возобновит интенсивные тренировки два раза в день со своим тренерским штабом.

Ранее Алина отмечала разницу между репетициями шоу и подготовкой к спортивным соревнованиям. По её словам, в ледовом шоу необходимо координировать своё катание с партнёрами, сохраняя при этом артистичность и лёгкость, за которые так любят Алину миллионы поклонников во всем мире», — говорится в пресс-релизе шоу.



В декабре 2019 года после финала Гран-при Загитова объявила о приостановлении карьеры и выступала в шоу Навки с 25 декабря.