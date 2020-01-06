МОК отреагировал на обвинения ARD в отношении Международной федерации тяжёлой атлетики

Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с заявлением относительно фильма немецкого телеканала ARD, в котором журналисты обвиняют Международную федерацию тяжёлой атлетики и её президента Тамаша Аяна в покрывательстве допинга и коррупции. Среди причастных к схеме, по мнению ARD, был и МОК, чьи деньги оседали на личных счетах Аяна.

«МОК хочет уточнить, что, вопреки утверждениям ARD, не имел доступа к „большей части документов“, на которых основан фильм. Это относится к документам, касающимся допинг-статистики и предполагаемых финансовых нарушений», — говорится в заявлении МОК.

Также сообщается, что МОК полностью доверяет Всемирному антидопинговому агентству (ВАДА) в отношении контроля за международными федерациями, поэтому ожидает разъяснений от ВАДА. МОК создал дисциплинарную комиссию для расследования конкретных случаев, названных в фильме, которые связаны с Олимпийскими играми. В частности, речь о представительнице Таиланда Раттикан Гулной.

МОК напомнил о мерах, которые недавно предпринял против IWF после неприемлемо большого количества положительных повторных анализов на Олимпийских играх, а также ещё об одном случае.

«В 2010 году в МОК поступила жалоба на президента IWF Тамаша Аяна по поводу предполагаемых финансовых нарушений в IWF. Дело было передано в Спортивный арбитражный суд (CAS), который в то время постановил, что ни МОК, ни CAS не имеют юрисдикции для вмешательства во внутренние счета международной федерации. Поэтому МОК пришлось закрыть дело в 2012 году. Учитывая изменения в Этическом кодексе МОК, а также тот факт, что телеканал может обладать новой информацией, главный специалист по этике и соответствию МОК попросит ARD предоставить всю имеющуюся документацию. МОК подчеркивает, что презумпция невиновности преобладает в отношении всех вовлечённых лиц», — говорится в заявлении МОК.