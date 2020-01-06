Крюков считает, что успех на «Тур де Ски» придаст Большунову и Устюгову уверенности

Победитель Олимпиады-2010, трёхкратный чемпион мира Никита Крюков считает, что успешное выступление на «Тур де Ски» придаст российским лыжникам Александру Большунову и Сергею Устюгову дополнительной уверенности на оставшуюся часть сезона.

«У Саши были победы на отдельных этапах, мини-турах, но пока нет золотых медалей крупных турниров. И такая победа — заряд положительных эмоций, дополнительная уверенность в себе и своих силах. Я поддерживал Большунова, когда у него были неудачные гонки в начале сезона. И он молодец — вышел на «Тур де Ски» и всем показал. Теперь главное, восстановиться, немного передохнуть.

Любая победа придаёт уверенности. Вот Серёга Устюгов пусть и стал вторым, что-то получалось, что-то нет. Но он сейчас понимает, что на хорошем ходу, в деле и может задавать свой темп. Были гонки, в том же Валь-ли-Фиемме, где Сергей раскатывал Большунова, но оставался позади Клебо. Сейчас все они набрали хорошие очки, идут в первой тройке общего зачёта.

В современной истории нет ни одного российского гонщика, выигрывавшего «Большой хрустальный глобус». Эта цель среди наших спортсменов остаётся и передаётся из поколения в поколение. В прошлом сезоне у Большунова чуть-чуть не получилось, буквально на последнем этапе. Будем надеяться, выйдет в нынешнем году», — приводит слова Крюкова «Команда России».