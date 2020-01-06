Большунов после победы на «Тур де Ски» пропустит следующий этап КМ в Дрездене

Тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко подвёл итоги выступления россиян на «Тур де Ски», а также сообщил, что Александр Большунов не выступит на следующем этапе в Дрездене.

«Два года подряд для Саши горная гонка была самым тяжёлым испытанием. Поэтому мы уделили повышенное внимание этой проблеме — на тренировках было много работы, посвящённой подъёму в гору. То же самое касается и Натальи Непряевой — в прошлом году ей также тяжело далась эта гора. Мы неплохо поработали над устранением этой проблемы, и, как видите, она пришла в одни ноги с признанными «горнячками» и стала второй в общем зачёте «Тур де Ски».

Что касается Александра, то после финиша он сказал, что боялся повторения предыдущих двух горных гонок, и опасался, что его может «долбануть» на макушке подъёма, как это уже бывало, поэтому он не стал гнаться за Рёте и Крюгером, хотя силы у него для этого были. И на заключительном, пологом, отрезке после крутых подъёмов он даже ускорился и финишировал в итоге третьим.

Поговорить после гонки нам не удалось — сразу после награждения Саша пошёл на допинг-контроль, а в этот же вечер мы улетали. Только успел его поздравить с победой в «Тур де Ски».

Следующий этап ребята пропустят, а затем у нас будет сбор в Нове-Место, там уже со спокойной головой проанализируем гонку в гору и весь «Тур де Ски», — цитирует Бородавко «Советский спорт».