ВАДА не стало комментировать обвинения в адрес IWF до окончания расследования

Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) отреагировало на документальный фильм немецкой телекомпании ARD от 5 января, в котором содержится ряд обвинений, касающихся Международной федерации тяжёлой атлетики (IWF).
«ВАДА может подтвердить, что её независимый отдел разведки и расследований осведомлён об обвинениях и будет продолжать расследовать возможные нарушения Всемирного антидопингового кодекса. Тем не менее, поскольку эти расследования продолжаются, ВАДА в настоящее время не имеет никаких дополнительных комментариев по этому поводу.
Относительно конкретных утверждений документального фильма о допинге тяжелоатлетов в Таиланде, которые являются новыми и вызывают серьёзную обеспокоенность у ВАДА, агентство свяжется с IWF, антидопинговым агентством Таиланда и другими заинтересованными сторонами, чтобы получить более чёткую картину ситуации. ВАДА предпримет любые действия, которые могут быть оправданны, если будут установлены нарушения Кодекса отдельными лицами или антидопинговыми организациями», — говорится в заявлении, опубликованном на официальном сайте ВАДА.
- 7 января 2020
-
00:13
- 6 января 2020
-
23:54
-
23:36
-
22:59
-
22:42
-
22:04
-
21:49
-
21:15
-
20:44
-
20:23
-
19:10
-
18:00
-
17:29
-
17:24
-
16:26
-
16:10
-
15:26
-
14:24
-
14:00
-
13:44
-
13:22
-
12:53
-
12:47
-
12:08
-
11:54
-
11:01
-
10:47
-
10:12
-
09:59
-
09:41
-
09:34
-
09:25
-
00:02
- 5 января 2020
-
23:16
-
22:57