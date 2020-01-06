ВАДА не стало комментировать обвинения в адрес IWF до окончания расследования

Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) отреагировало на документальный фильм немецкой телекомпании ARD от 5 января, в котором содержится ряд обвинений, касающихся Международной федерации тяжёлой атлетики (IWF).

«ВАДА может подтвердить, что её независимый отдел разведки и расследований осведомлён об обвинениях и будет продолжать расследовать возможные нарушения Всемирного антидопингового кодекса. Тем не менее, поскольку эти расследования продолжаются, ВАДА в настоящее время не имеет никаких дополнительных комментариев по этому поводу.

Относительно конкретных утверждений документального фильма о допинге тяжелоатлетов в Таиланде, которые являются новыми и вызывают серьёзную обеспокоенность у ВАДА, агентство свяжется с IWF, антидопинговым агентством Таиланда и другими заинтересованными сторонами, чтобы получить более чёткую картину ситуации. ВАДА предпримет любые действия, которые могут быть оправданны, если будут установлены нарушения Кодекса отдельными лицами или антидопинговыми организациями», — говорится в заявлении, опубликованном на официальном сайте ВАДА.

Телеканал ARD обвинил главу федерации тяжёлой атлетики в допинге и коррупции