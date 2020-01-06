Поляк Кубацкий выиграл «Турне четырёх трамплинов», Климов — 30-й

Поляк Давид Кубацкий стал победителем «Турне четырёх трамплинов», которое проводится в рамках девятого этапа Кубка мира по прыжкам на лыжах с трамплина.
6 января Кубацкий стал победителем четвёртого, заключительного этапа соревнований в Бишофсхофене (Австрия). Вторым стал немец Карл Гайгер, третьим — норвежец Мариус Линдвик. Лучший из россиян Евгений Климов не пробился во вторую попытку и показал 39-й результат.
Общий зачёт «Турне четырёх трамплинов» также выиграл Кубацкий. Второе место занял Линдвик, третье – Гайгер. Климов замкнул топ-30.
Прыжки на лыжах с трамплина. Кубок мира. Девятый этап. «Турне четырёх трамплинов»
Четвёртый старт. К-120. Бишофсхофен, Австрия
1. Давид Кубацкий (Польша) – 300,9.
2. Карл Гайгер (Германия) – 291,0.
3. Мариус Линдвик (Норвегия) – 289,4…
39. Евгений Климов (Россия) – 111,4…
43. Роман Трофимов (Россия) – 106,0…
50. Дмитрий Васильев (Россия) – 90,0.
Итоговый зачёт «Турне четырёх трамплинов»
1. Давид Кубацкий (Польша) – 1131,6.
2. Мариус Линдвик (Норвегия) – 1111,0.
3. Карл Гайгер (Германия) – 1108,4…
30. Евгений Климов (Россия) – 628,3…
55. Дмитрий Васильев (Россия) – 183,6…
59. Роман Трофимов (Россия) – 106,0.
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