Поляк Кубацкий выиграл «Турне четырёх трамплинов», Климов — 30-й

Поляк Давид Кубацкий стал победителем «Турне четырёх трамплинов», которое проводится в рамках девятого этапа Кубка мира по прыжкам на лыжах с трамплина.

6 января Кубацкий стал победителем четвёртого, заключительного этапа соревнований в Бишофсхофене (Австрия). Вторым стал немец Карл Гайгер, третьим — норвежец Мариус Линдвик. Лучший из россиян Евгений Климов не пробился во вторую попытку и показал 39-й результат.

Общий зачёт «Турне четырёх трамплинов» также выиграл Кубацкий. Второе место занял Линдвик, третье – Гайгер. Климов замкнул топ-30.



Прыжки на лыжах с трамплина. Кубок мира. Девятый этап. «Турне четырёх трамплинов»

Четвёртый старт. К-120. Бишофсхофен, Австрия

1. Давид Кубацкий (Польша) – 300,9.

2. Карл Гайгер (Германия) – 291,0.

3. Мариус Линдвик (Норвегия) – 289,4…

39. Евгений Климов (Россия) – 111,4…

43. Роман Трофимов (Россия) – 106,0…

50. Дмитрий Васильев (Россия) – 90,0.



Итоговый зачёт «Турне четырёх трамплинов»

1. Давид Кубацкий (Польша) – 1131,6.

2. Мариус Линдвик (Норвегия) – 1111,0.

3. Карл Гайгер (Германия) – 1108,4…

30. Евгений Климов (Россия) – 628,3…

55. Дмитрий Васильев (Россия) – 183,6…

59. Роман Трофимов (Россия) – 106,0.