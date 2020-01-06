Большунов и Клебо могут провести совместные тренировочные сборы

Тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко сообщил, что россиянин Александр Большунов и норвежец Йоханнес Клебо относятся друг к другу с большим уважением.

«Жаль, что Йоханнес не пришёл на день рождения Большунова. Они же ровесники, ограничиваться только борьбой на трассе не хочется. Они с большим уважением относятся друг к другу. Установление человеческого контакта между двумя прекрасными спортсменами пойдёт всем только на пользу. Саша более открытый, Йоханнес достаточно закрытый парень.

Один сотрудник нашего тренерского штаба достаточно плотно общается с дедушкой и отцом Йоханнеса. У нас даже возникла идея о проведении совместных тренировочных сборов в межсезонье. Чтобы с окончанием зимы не затухал интерес к лыжным гонкам», — цитирует Бородавко «Советский спорт».

Ранее Большунов стал победителем многодневки «Тур де Ски».