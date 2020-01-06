Олимпийская чемпионка Нильссон пропустит шесть недель из-за стрессового перелома ребра

Олимпийская чемпионка, двукратная чемпионка мира шведская лыжница Стина Нильссон, снявшаяся с «Тур де Ски» после первой же гонки в Ленцерхайде (Швейцария), где она заняла 24-е место, может больше не выйти на старт до конца сезона. Из-за стрессового перелома ребра Нильссон пропустит как минимум шесть недель.
«Я долго чувствовала боль в области рёбер и рядом, но не придавала этому значения. Небольшая боль — нередкость в повседневной жизни лыжника. Однако после этапа в Планице боль усилилась. У меня всё ещё были надежды, что мне удастся завершить весь «Тур де Ски», но в Ленцерхайде я поняла, что продолжать невозможно. Важно, что мне сообщили причину моих проблем. Я могу начать решать их, чтобы избавиться от этой боли», — приводит слова Нильссон Expressen.
«Эта травма — следствие тяжёлых тренировок летом и осенью и игнорирования болевых сигналов организма. Нужен отдых, чтобы излечиться, примерно шесть недель. Трудно сказать, когда она вновь решит стартовать, ведь её цель не топ-10, а подиум», – объяснил врач сборной Швеции Магнус Оскарссон.
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