Российским спортсменам напомнили антидопинговые правила, провожая на Юношескую олимпиаду

В учебно-тренировочном центре «Новогорск» состоялись проводы сборной России на III Зимние юношеские Олимпийские игры. Первая группа юных российских олимпийцев в количестве 68 человек вылетает в Швейцарию 8 января утром. Ещё 38 спортсменов отправятся туда позже.
Директор по спорту Олимпийского комитета России (ОКР) Андрей Конокотин в торжественной обстановке вручил знамя ОКР 16-летней Евгении Долженковой, которой доверено быть знаменосцем сборной. Спортсменка выступит в соревнованиях по ски-альпинизму — популярной в Швейцарии дисциплине, которая впервые включена в программу юношеских Олимпийских игр.
«Мы не строим особых медальных планов, но надеемся, что вы все сделаете максимум для того, чтобы российский гимн на предстоящих соревнованиях звучал как можно чаще, а российский флаг поднимался как можно выше. Становясь членами олимпийской команды России, вы берёте на себя определённые обязательства. Вы все знаете, что к нашим спортсменам сейчас приковано дополнительное внимание международных спортивных организаций и антидопинговых служб. Поэтому обращаю ваше внимание на то, что надо быть максимально аккуратными в соблюдении антидопинговых правил. Ошибок не должно быть никаких», — приводит слова Конокотина «Команда России».
Чтобы избежать ошибок, ОКР совместно с Российским антидопинговым агентством (РУСАДА) перед церемонией проводов организовал для юных олимпийцев семинар. Спортсменам напомнили основные антидопинговые правила, рассказали, как следует вести себя при тестировании, как поступать в той или иной ситуации.
Юношеские Олимпийские игры пройдут с 9 по 22 января в Лозанне. Спортсмены в возрасте от 15 до 18 лет, представляющие более 70 стран, разыграют 81 комплект медалей в 16 видах спорта.
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