Устюгов: я боюсь Йохауг
Двукратный чемпион мира российский лыжник Сергей Устюгов перед стартом многодневки «Тур де Ски» ответил на вопрос журналиста Dagbladet о его отношении к выступлению олимпийской чемпионки, 10-кратной чемпионки мира норвежки Терезе Йохауг.
«Я боюсь Йохауг. Боюсь, что она обойдёт меня на последней горе „Тур де Ски“. Она просто безумно сильна в гонке в гору. Йохауг очень лёгкая и вообще очень сильная. Я же тяжелее, так что на горе у меня не так много сил», — сказал Устюгов.
В итоге Йохауг выиграла масс-старт в гору на финальном этапе «Тур де Ски» и стала победительницей общего зачёта. Устюгов в мужской гонке финишировал пятым, а в общем зачёте занял второе место. Победителем «Тур де Ски» стал его соотечественник Александр Большунов.
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