Объявлен состав сборной Швеции на этап Кубка мира по лыжным гонкам в Дрездене

Тренерский штаб сборной Швеции по лыжным гонкам огласил состав на этап Кубка мира в Дрездене (Германия), который пройдёт 11-12 января, сообщается на странице команды в «Инстаграме».

В заявку мужской команды вошли: Теодор Петерсон, Оскар Свенссон, Йохан Хаггстрём, Карл Йохан Вестберг, Мартин Бергстрём, Маркус Грате.

В состав женской сборной включены: Йонна Сундлинг, Мая Дальквист, Линн Сван, Эвелина Сеттлин, Линн Семскар, Йенни Эберг.

В заявку, в частности, не попала чемпионка мира Фрида Карлссон. Ранее спортивный директор сборной Швеции Ула Стремберг сообщил, что Фрида не будет допущена к соревнованиям, пока не сбалансирует своё питание.

В Дрездене также не выступит олимпийская чемпионка, двукратная чемпионка мира, шведская лыжница Стина Нильссон. У неё диагностирован стрессовый перелом ребра.

Олимпийская чемпионка Нильссон пропустит шесть недель из-за стрессового перелома ребра