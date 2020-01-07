Объявлен состав сборной Швеции на этап Кубка мира по лыжным гонкам в Дрездене

Тренерский штаб сборной Швеции по лыжным гонкам огласил состав на этап Кубка мира в Дрездене (Германия), который пройдёт 11-12 января, сообщается на странице команды в «Инстаграме».
В заявку мужской команды вошли: Теодор Петерсон, Оскар Свенссон, Йохан Хаггстрём, Карл Йохан Вестберг, Мартин Бергстрём, Маркус Грате.
В состав женской сборной включены: Йонна Сундлинг, Мая Дальквист, Линн Сван, Эвелина Сеттлин, Линн Семскар, Йенни Эберг.
В заявку, в частности, не попала чемпионка мира Фрида Карлссон. Ранее спортивный директор сборной Швеции Ула Стремберг сообщил, что Фрида не будет допущена к соревнованиям, пока не сбалансирует своё питание.
В Дрездене также не выступит олимпийская чемпионка, двукратная чемпионка мира, шведская лыжница Стина Нильссон. У неё диагностирован стрессовый перелом ребра.
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