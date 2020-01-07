Двукратный олимпийский чемпион борец Власов не выступит на чемпионате России

Главный тренер сборной России по греко-римской борьбе Гоги Когуашвили сообщил, что двукратный олимпийский чемпион Роман Власов, двукратный чемпион мира Муса Евлоев, чемпионы мира Артём Сурков и Сергей Емелин, а также Степан Марянян пропустят чемпионат России, который пройдёт в Новосибирске с 16 по 19 января.

«Пятерых борцов мы освободили от чемпионата России: это Муса Евлоев, Роман Власов, Артём Сурков, Сергей Емелин и Степан Марянян. Муса Евлоев во второй раз подряд выигрывает чемпионат мира, подтверждает свой класс на главных стартах, и в данный момент ему нечего доказывать. Как говорится, никогда не говори никогда, и нам в стране нужен железобетонный второй номер, который и определится на чемпионате России. Но я хочу подчеркнуть: билет в Токио Мусе ещё не куплен, до Олимпиады ещё много времени, и туда отправится тот, кто будет лучше готов, кто поедет в Японию за золотой медалью. И ни в одном весе у нас ещё ничего не решено.



И Степан Марянян, и Сергей Емелин — наши лидеры. Не секрет, что Степа, выступая в весе до 63 кг, просто прикрывал категорию — а вес у него небольшой, и на Европейских играх он показал, что без проблем может бороться в чистом весе до 60 кг на самом высоком уровне. Они оба — чемпионы мира, оба убедительно боролись и в 2019 году на чемпионате мира — но уступили в финалах. Мы их освобождаем — а лидера в этом весе мы определим ближе к Олимпийским играм на одном из международных турниров. Также освобожден от чемпионата России и Артём Сурков (до 67 кг), завоевавший олимпийскую лицензию. На протяжении всего цикла он показывает стабильную, убедительную борьбу.

Почему освободили Романа Власова? Это тактический ход: мы Власову дали возможность отдохнуть и подготовиться к лицензионному турниру", — цитирует Когуашвили официальный сайт ФСБР.