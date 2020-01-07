Когуашвили: российские борцы поедут на Олимпиаду без флага и гимна

Главный тренер сборной России по греко-римской борьбе Гоги Когуашвили прокомментировал решение исполкома ВАДА отстранить Россию от крупнейших международных соревнований на четыре года за манипуляции с данными Московской антидопинговой лаборатории.
«Мы самым внимательным образом следим за ситуацией, читали интервью Михаила Геразиевича Мамиашвили, и мы уверены: чистым спортсменам ничего не грозит. Нас каждый сбор проверяют по три-четыре раза, к спортсменам регулярно приезжают антидопинговые офицеры, и никаких проблем и интриг у нас никогда не было. Нашей федерации это никак не грозит. А значит, мы будем выступать на Олимпийских играх. Конечно, хотелось бы выступать с флагом и гимном, но… Мы поедем без флага и гимна, неофициально все результаты будут учитываться, и мы уверены: дома нас встретят и с флагом, и с гимном!» — цитирует Когуашвили официальный сайт ФСБР.
Ранее двукратный олимпийский чемпион по греко-римской борьбе Роман Власов выразил готовность выступить на Олимпиаде-2020 в Токио под нейтральным флагом.
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