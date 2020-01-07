Трёхкратная олимпийская чемпионка Калла: не знаю, осталась ли у меня мотивация

32-летняя шведская лыжница Шарлотт Калла призналась, что может не выступить на чемпионате мира 2021 года в Оберстдорфе.

«Я не знаю, буду ли выступать на чемпионате мира в следующем году. Не знаю, осталась ли у меня мотивация. Перед началом сезона у меня не было особой уверенности в себе. Но сборы прошли хорошо. Надеюсь, отличные ощущения вернутся. Но, если честно, я ничего не могу сказать о будущем. Мне нужно всё проанализировать и составить план.

В голове много мыслей, но важно не торопиться с решениями. Я думаю о том, могу ли ехать ещё быстрее», — приводит слова Каллы TV2.

Калла — трёхкратная олимпийская чемпионка и шестикратный серебряный призёр Олимпийских игр, трёхкратная чемпионка мира и 10-кратный призёр чемпионатов мира, многократная победительница этапов Кубка мира.