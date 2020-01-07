Трёхкратная олимпийская чемпионка Калла: не знаю, осталась ли у меня мотивация

32-летняя шведская лыжница Шарлотт Калла призналась, что может не выступить на чемпионате мира 2021 года в Оберстдорфе.
«Я не знаю, буду ли выступать на чемпионате мира в следующем году. Не знаю, осталась ли у меня мотивация. Перед началом сезона у меня не было особой уверенности в себе. Но сборы прошли хорошо. Надеюсь, отличные ощущения вернутся. Но, если честно, я ничего не могу сказать о будущем. Мне нужно всё проанализировать и составить план.
В голове много мыслей, но важно не торопиться с решениями. Я думаю о том, могу ли ехать ещё быстрее», — приводит слова Каллы TV2.
Калла — трёхкратная олимпийская чемпионка и шестикратный серебряный призёр Олимпийских игр, трёхкратная чемпионка мира и 10-кратный призёр чемпионатов мира, многократная победительница этапов Кубка мира.
- 7 января 2020
-
14:16
-
13:34
-
13:24
-
12:34
-
10:29
-
10:19
-
09:13
-
00:58
-
00:47
-
00:13
- 6 января 2020
-
23:54
-
23:36
-
22:59
-
22:42
-
22:04
-
21:49
-
21:15
-
20:44
-
20:23
-
19:10
-
18:00
-
17:29
-
17:24
-
16:26
-
16:10
-
15:26
-
14:24
-
14:00
-
13:44
-
13:22
-
12:53
-
12:47
-
12:08
-
11:54
-
11:01