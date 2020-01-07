Президент ФТАР отреагировал на обвинения в адрес главы IWF Аяна

Президент Федерации тяжёлой атлетики России, член исполкома Международной федерации тяжёлой атлетики (IWF) Максим Агапитов прокомментировал ситуацию вокруг главы IWF Тамаша Аяна, который в фильме телеканала ARD был обвинён в создании «культуры коррупции» и покрывательстве допинга на протяжении десятилетий.

«ФТАР не раз за последние два года предпринимала попытки, высылала предложения и требовала, чтобы были приняты срочные меры по реформированию неэффективной системы, созданной доктором Аяном. Но наши предложения без реального объяснения причин были полностью отклонены как секретариатом IWF, так и так называемой Комиссией чистого спорта, созданной главой IWF без согласования с исполнительным комитетом.



Доктор Аян сам решает, какие вопросы ставить на голосование исполкома, и он не хочет, чтобы его деятельность расследовали. Аян не берёт на себя ответственность и предпочитает искать крайних среди национальных федераций. Боюсь, что мы видим только верхушку айсберга, и требуется действительно независимое полномасштабное расследование доктора Аяна и его администрации с участием швейцарских и других правоохранительных органов», — цитирует Агапитова ТАСС.

80-летний Аян занимает руководящие должности в IWF с 1970 года и является президентом федерации с 2000 года.