Вяльбе поздравила лыжницу Белорукову с рождением сына

Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе поздравила двукратного призёра Олимпийских игр и чемпионатов мира лыжницу Юлию Белорукову и её мужа Никиту Ступака с рождением сына.

«Сегодня, 7 января 2020 года, у Никиты Ступака и Юлии Белоруковой родился сын Арсений! Рост 53 сантиметра, вес 4000 граммов. Мама и малыш чувствуют себя хорошо. Федерация лыжных гонок России поздравляет молодых родителей с этим радостным событием!» — говорится в сообщении на официальном сайте ФЛГР.



На Олимпиаде-2018 в Пхёнчхане Белорукова завоевала бронзовые медали в спринте и эстафете. На чемпионате мира 2017 года она стала второй в командном спринте, а на мировом первенстве—2019 в Зеефельде (Австрия) — третьей в эстафете. В общем зачёте Кубка мира минувшего сезона Юлия заняла восьмое место. Ступак — чемпион России—2017 в эстафете.