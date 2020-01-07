Фото с автографом Загитовой выставили на продажу за 15 тыс. рублей

Житель Москвы на одной из торговых интернет-площадок выставил на продажу фото олимпийской чемпионки Алины Загитовой с автографом фигуристки. По его словам, спортсменка расписалась на снимке во время турнира Rostelecom Cup 2018.
Цена лота составляет 15 тыс. рублей.
Фото: Avito
13 декабря 17-летняя Загитова в прямом эфире объявила о решении приостановить выступления в профессиональном фигурном катании на неопределённый срок. Из-за комментариев к этой новости разгорелся скандал с участием команды Этери Тутберидзе, двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко и знаменитого тренера Татьяны Тарасовой.
Алина — олимпийская чемпионка 2018 года в одиночном катании и серебряный призёр в командных соревнованиях. Чемпионка мира (2019) и Европы (2018), серебряный призёр чемпионата Европы (2019). Победительница и серебряный призёр финалов Гран-при. Чемпионка мира среди юниоров (2017). Чемпионка России (2018).
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