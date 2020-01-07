Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Савченко может вернуться в спорт ради Игр-2022

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию немка Алёна Савченко рассматривает вариант с возвращением в спорт ради выступления на Олимпиаде 2022 года в Пекине.

«Алёна думает о возвращении. Если она всё-таки вернётся, то будет очень сильной, как и прежде. Будет ли она снова выступать с Бруно Массо? Да, она этого хочет», – приводит слова главы Союза конькобежцев Германии Удо Дёнсдорфа Süddeutsche Zeitung.



С 2004 года уроженка Обухова (Украина) выступает за Германию. В 2018 году она выиграла золото Олимпийских игр в Пхёнчхане и чемпионата мира в Милане в дуэте с Бруно Массо.



С 2004 по 2014 год Алёна выступала в паре с Робином Шолковы. Они стали двукратными бронзовыми призёрами Олимпийских игр, пятикратными чемпионами мира и четырёхкратными чемпионами Европы.



Савченко официально не объявляла о завершении карьеры. 19 января ей исполнится 36 лет.