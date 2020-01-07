Фигуристка Щербакова рассказала, как в её семье празднуют Рождество

Двукратная чемпионка России в женском одиночном катании Анна Щербакова в интервью пресс-службе Международного союза конькобежцев (ISU) рассказала, как в её семье празднуют Рождество.
«Привет, я Анна Щербакова. Желаю вам весёлого Рождества! Мне очень нравится этот праздник, потому что в это время все мои родные собираются вместе. У нас есть несколько дней, которые мы можем провести в кругу семьи. Конечно, мы готовим подарки для каждого. Всем очень нравится их распаковывать. У нас всегда стоит ёлка, а под ней много подарков, которые ждут, когда их откроют», — сказала Щербакова.
Видео доступно на странице ISU в «Твиттере».
За прокат произвольной программы на чемпионате России в Красноярске Анна получила 181,94 балла, улучшив официальное достижение Александры Трусовой (166,62). Щербакова также побила и рекорд Алёны Косторной по сумме двух программ. У Щербаковой – 261,87, у Косторной в финале Гран-при было 247,59.
Отметим, Международный союз конькобежцев не учитывает рекорды, установленные в национальных чемпионатах.
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