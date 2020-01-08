Фигурист Даниелян рассказал, почему хотел завершить карьеру перед стартом текущего сезона

Российский фигурист Артур Даниелян сообщил, что рассматривал вариант завершения карьеры перед стартом нынешнего сезона.
На взрослом чемпионате России, который прошёл в конце декабря в Красноярске, 16-летний Даниелян завоевал серебряную награду и сможет выступить на чемпионате Европы 2020 года.
«В начале сезона мотивация пропала, причина простая — ничего не „собиралось“. Но меня держали, сказали, что надо собраться, прийти в себя, самому подумать, что я делаю не так. Да и вообще, это не тот момент, когда стоит завершать, потому что столько пройдено.
Ожидал, что попаду на чемпионат Европы? Абсолютно нет. На чемпионате России показал то, что умею», — приводит слова Даниеляна ТАСС.
Чемпионат Европы по фигурному катанию состоится в Граце (Австрия) с 20 по 26 января.
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