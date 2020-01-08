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Фигурист Даниелян рассказал, почему хотел завершить карьеру перед стартом текущего сезона

Фигурист Даниелян рассказал, почему хотел завершить карьеру перед стартом текущего сезона
Другие / Фигурное катание 0

Российский фигурист Артур Даниелян сообщил, что рассматривал вариант завершения карьеры перед стартом нынешнего сезона.

На взрослом чемпионате России, который прошёл в конце декабря в Красноярске, 16-летний Даниелян завоевал серебряную награду и сможет выступить на чемпионате Европы 2020 года.

«В начале сезона мотивация пропала, причина простая — ничего не „собиралось“. Но меня держали, сказали, что надо собраться, прийти в себя, самому подумать, что я делаю не так. Да и вообще, это не тот момент, когда стоит завершать, потому что столько пройдено.

Ожидал, что попаду на чемпионат Европы? Абсолютно нет. На чемпионате России показал то, что умею», — приводит слова Даниеляна ТАСС.

Чемпионат Европы по фигурному катанию состоится в Граце (Австрия) с 20 по 26 января.

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