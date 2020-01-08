Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Итоги 2019 года
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Другие / Новости /

Болельщики одарили Загитову сотней тканевых фигурок в виде солнца. Фото

Болельщики одарили Загитову сотней тканевых фигурок в виде солнца. Фото
Другие / Фигурное катание 0

Поклонники олимпийской чемпионки 2018 года по фигурному катанию Алины Загитовой поприветствовали 17-летнюю спортсменку сотней тканевых фигурок в виде солнца. Они были брошены на лёд после окончания шоу Татьяны Навки «Спящая красавица. Легенда двух королевств», информирует РИА «Новости».

Ранее стало известно, что Загитова после 7 января возобновит интенсивные тренировки два раза в день со своим тренерским штабом.

13 декабря Загитова в эфире Первого канала объявила о решении приостановить карьеру и не выступать на чемпионате России в Красноярске. Алина является олимпийской чемпионкой 2018 года в одиночном катании и серебряным призёром в командных соревнованиях, чемпионкой мира 2019 года, чемпионкой Европы 2018 года.

Загитова вернётся к интенсивным тренировкам после участия в шоу Навки
Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Другие
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020