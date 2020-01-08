Болельщики одарили Загитову сотней тканевых фигурок в виде солнца. Фото

Поклонники олимпийской чемпионки 2018 года по фигурному катанию Алины Загитовой поприветствовали 17-летнюю спортсменку сотней тканевых фигурок в виде солнца. Они были брошены на лёд после окончания шоу Татьяны Навки «Спящая красавица. Легенда двух королевств», информирует РИА «Новости».

Ранее стало известно, что Загитова после 7 января возобновит интенсивные тренировки два раза в день со своим тренерским штабом.

13 декабря Загитова в эфире Первого канала объявила о решении приостановить карьеру и не выступать на чемпионате России в Красноярске. Алина является олимпийской чемпионкой 2018 года в одиночном катании и серебряным призёром в командных соревнованиях, чемпионкой мира 2019 года, чемпионкой Европы 2018 года.