Японский фигурист Уно пропустит Турнир четырёх континентов

Серебряный призёр Олимпиады 2018 года японский фигурист Сёма Уно не выступит на Турнире четырёх континентов. 22-летний спортсмен хочет сосредоточиться на подготовке к чемпионату мира, который состоится в Монреале с 16 по 22 марта.
«В начале 2020 года мы изменили место тренировочной базы. Надо привыкнуть к новым условиям. Мне нужно повысить уровень прыжков к чемпионату мира. Для этого мой тренер Стефан Ламбьель разработал специальную программу. Приношу извинения за неудобства. Сделаю всё, чтобы выступить на чемпионате мира наилучшим образом», — цитирует Уно Nikkan sports.
Уно — серебряный призёр Олимпиады 2018 года, победитель командного чемпионата мира (2017), двукратный серебряный призёр чемпионатов мира (2017, 2018). На Турнире четырёх континентов японец завоевал золото в 2019 году.
В этом году Турнир четырёх континентов состоится в Сеуле с 4 по 9 февраля.
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