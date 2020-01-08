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Фигуристка Турсынбаева написала первое в жизни стихотворение

Фигуристка Турсынбаева написала первое в жизни стихотворение
Другие / Фигурное катание 0

Серебряный призёр чемпионата мира—2019, фигуристка из Казахстана Элизабет Турсынбаева поделилась стихотворением собственного сочинения. Спортсменка призналась, что написала такое впервые.

«Я вижу пропасть, вспоминаю
Все лучшие свои мгновенья.
Но всё же свет, надежда, пламя
Горят во мне, не прекращая.
Я верю, холю и лелею
Картину, мысль о большом
Ту мысль, где я гордо верещаю,
Благодарю и говорю
Не зря всё было, обещаю,
Что никогда не прекращу.
Бороться, биться, вспоминая
Те дни когда из пропасти я выбираясь,
Лелею мысль об одном,
Как я стою и верещаю.

Это моё первое стихотворение, написала за 10 минут, пока ехала в машине. Не судите строго», — написала Турсынбаева в «Инстаграме».

Напомним, фигуристка тренируется под руководством Этери Тутберидзе.

Турсынбаева — вице-чемпионка мира 2019 года, серебряный призёр чемпионата четырёх континентов (2019), серебряный призёр зимней Универсиады-2019, бронзовый медалист II зимних юношеских Олимпийских игр (2016), четырёхкратная чемпионка Казахстана (2014-2017), бронзовый медалист зимних Азиатских игр—2017.

Запись доступна на странице Турсынбаевой в «Инстаграме».

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