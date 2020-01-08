Призёр Олимпийских игр Коляда вернулся на лёд

Серебряный призёр Олимпийских игр российский фигурист Михаил Коляда, не выступавший с начала сезона-2019/2020, вернулся на лёд. Спортсмен опубликовал соответствующее фото в своём «инстаграме».

Фото: «Инстаграм» Михаила Коляды

В ноябре Михаил успешно перенёс операцию по поводу синусита. Он не выступал на этапах Гран-при нынешнего сезона и на чемпионате России.

Коляда — серебряный призёр Олимпийских игр 2018 в командных соревнованиях. Он является бронзовым призёром чемпионата мира, двукратным бронзовым призёром чемпионата Европы, серебряным призёром мирового командного чемпионата, бронзовым призёром финала Гран-при, двукратным чемпионом и вице-чемпионом России. В июле 2019 года Коляда женился на фигуристке Дарье Беклемищевой, выступающей за Венгрию.