Тренер Коляды рассказала, что у фигуриста нет проблем со здоровьем

Валентина Чеботарёва, тренер российского фигуриста Михаила Коляды, заявила, что состояние здоровья спортсмена нормализовалось. Сегодня, 8 января, он приступил к тренировкам после болезни.

Коляда не выходил на лёд с начала сезона-2019/2020. В ноябре Михаил успешно перенёс операцию по поводу синусита. Он не выступал на этапах Гран-при нынешнего сезона и на чемпионате России.

«Сегодня Миша вышел на первую тренировку. Со здоровьем всё у него в порядке», — цитирует Чеботарёву РИА «Новости».

Коляда — серебряный призёр Олимпийских игр—2018 в командных соревнованиях. Он является бронзовым призёром чемпионата мира, двукратным бронзовым призёром чемпионата Европы, серебряным призёром мирового командного чемпионата, бронзовым призёром финала Гран-при, двукратным чемпионом и вице-чемпионом России. В июле 2019 года Коляда женился на фигуристке Дарье Беклемищевой, выступающей за Венгрию.