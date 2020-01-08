Первый канал покажет ледовое шоу с участием Загитовой 12 января

Первый канал запланировал на 12 января показ ледового шоу Татьяны Навки «Спящая красавица. Легенда двух королевств», главную роль в котором исполняет олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова. Начало — в 17:30 мск.
В ледовом спектакле задействованы также пятикратный чемпион США и двукратный победитель чемпионата Четырёх континентов в танцах на льду Пётр Чернышёв, многократные призёры чемпионатов Европы и мира Маргарита Дробязко и Повилас Ванагас. «Спящая красавица» стала дебютом для самой юной участницы шоу — Надежды Песковой.
Одиночнице Загитовой пришлось встать в пару с семикратным чемпионом Италии Ондржеем Готареком. Алина признавалась, что самым сложным в работе над мюзиклом для неё были вовсе не прыжки, а парные поддержки.
Изначально трансляция была намечена на 8 января, однако затем Первый канал убрал из программы передач ледовое шоу.
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