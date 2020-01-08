Горячкина и Цзюй Вэньцзюнь в третий раз сыграли вничью за титул чемпионки мира

В Шанхае (Китай) завершилась третья партия матча за мировую шахматную корону среди женщин между действующей чемпионкой китаянкой Цзюй Вэньцзюнь и россиянкой Александрой Горячкиной, в которой снова не удалось выявить победителя.

Российская шахматистка играла белыми фигурами. Противостояние завершилось ничьей на 85-м ходу.

Две предыдущие партии также закончились вничью.



Матч за женскую мировую шахматную корону состоит из 12 партий, которые, согласно регламенту, пройдут с 5 по 24 января. Первые партии, по 12 января включительно, будут сыграны в Шанхае (Китай). Затем спортсменки переедут во Владивосток, где проведут остальные партии с 16 по 24 января. Третья партия состоится 8 января.



Горячкина — двукратная чемпионка России по шахматам.