Авербух: никогда не сомневался в неограниченном потенциале Медведевой

Хореограф и постановщик Илья Авербух рассказал, как прошла серия его новогодних спектаклей «Волшебник страны Оз», в которых участвовала чемпионка мира и Европы по фигурному катанию Евгения Медведева, исполнившая роль Дороти.
«Марафон новогодних спектаклей подошёл к концу. Три спектакля в день (30 спектаклей за 11 дней) под силу выдержать далеко не всем. Помимо физических затрат, это ещё невероятная эмоциональная выдержка. Ведь каждый из ребят, в первую очередь, — артист. А каждый артист проживает свою роль.
«Волшебник страны Оз» для многих — первый опыт такой актерской работы. Конечно, в Жене Медведевой и в её неограниченном потенциале я никогда не сомневался. Она блестяще справилась. Маленькие воспитанники школы ЦСКА отработали на 200%, каждый раз заставляя зрителя восхищаться их профессионализмом.
Ярчайшая роль Ромы Костомарова, который удивил всех, самый добрый в мире дровосек Максим Шабалин, волшебник ОЗ Макс Брайт, в магии которого сложно усомниться, обаятельное пугало в исполнении Марии Голубевой, храбрый Тотоша Дима Кашаев, блистательный храбрый Лев Алексей Усков, Дядя Генри и Тетя Энни в исполнении Валдиса Минталса и Екатерины Бокий, и, конечно, беззаботно влюбленная в свою Амилинду Оксана Домнина, которая настолько перевоплотилась, что волшебство исходит от нее даже за пределами льда. Сложнейшие номера артистов цирка, которые никого не оставили равнодушными и прекрасный балет, артисты которого сработали очень слажено и профессионально. До бесконечности могу перечислять заслуги каждого.
Без создателей и авторов вообще ничего бы не случилось. Спектакль — тонкая материя, где идея и мнение всех учитывается и именно благодаря этому получается шедевр», — написал Авербух на своей странице в «Инстаграме».
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