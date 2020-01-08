Российская фигуристка получила тяжёлые травмы на репетиции открытия юношеской Олимпиады

Российская фигуристка, имя которой не называется, серьёзно травмировалась после падения во время репетиции церемонии открытия юношеских Олимпийских игр в Лозанне (Швейцария). Об этом сообщает The Sun.

По данным полиции, пострадавшей оказалась 35-летняя российская фигуристка, проживающая в Германии. Она упала с высоты 15 футов (4,5 метра) на «Vaudoise arena», получив тяжёлые травмы. В настоящий момент врачи борются за её жизнь. По факту случившегося возбуждено уголовное дело.



Как отмечают организаторы, страшный инцидент случился из-за того, что женщина потеряла равновесие. Технических неисправностей в оборудовании и системах декораций не обнаружено.

Несмотря на инцидент, церемония открытия юношеских Олимпийских игр в Лозанне состоится на той же арене.