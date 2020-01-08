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Тарасова открыла виртуальный музей коньков

Тарасова открыла виртуальный музей коньков
Другие / Фигурное катание 0

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова объявила о создании собственного виртуального музея коньков. Его первым экспонатом стала фигурка черепахи. Её Тарасовой подарила актриса театра и кино, народная артистка СССР Галина Волчек.

«Друзья! За многие годы у меня накопилась огромная коллекция коньков — куклы, рисунки, ёлочные игрушки, статуэтки, которые мне дарили друзья, фигуристы, болельщики. Решили мы открыть маленький виртуальный музей коньков на моём сайте. А первое фото в нашей экспозиции — очень дорогая для меня кукла- черепаха в коньках. Подарок от Галины Борисовны Волчек. Альбом будет обновляться», — написала Тарасова.

Фото доступно на странице Татьяны Тарасовой в «Инстаграме».

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