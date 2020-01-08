Клебо пропустит этап Кубка мира в Дрездене из-за простуды

Трёхкратный олимпийский чемпион 2018 года, трёхкратный чемпион мира 2019 года по лыжным гонкам Йоханнес Хёсфлот Клебо, включённый в состав сборной Норвегии на этап Кубка мира в Дрездене (Германия), пропустит соревнования из-за простуды, сообщает NRK со ссылкой на лыжную федерацию Норвегии.



После завершения «Тур де Ски» Клебо на 75 очков отстаёт от Александра Большунова в общем зачёте Кубка мира. Таким образом, россиянин, также пропускающий этот этап, сможет сохранить свою лидирующую позицию.



На этапе в Дрездене Клебо заменит Харальд Аструп Арнесен. В состав мужской сборной Норвегии также вошли Синдре Бьёрнестад Скар, Ховард Солос Тёугбёль, Йёран Тефре, Эрик Вальнес, Эйрик Брандсдаль, Поль Трёан Эуне. Соревнования пройдут 11-12 января.