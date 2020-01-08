Клебо пропустит этап Кубка мира в Дрездене из-за простуды
Трёхкратный олимпийский чемпион 2018 года, трёхкратный чемпион мира 2019 года по лыжным гонкам Йоханнес Хёсфлот Клебо, включённый в состав сборной Норвегии на этап Кубка мира в Дрездене (Германия), пропустит соревнования из-за простуды, сообщает NRK со ссылкой на лыжную федерацию Норвегии.
После завершения «Тур де Ски» Клебо на 75 очков отстаёт от Александра Большунова в общем зачёте Кубка мира. Таким образом, россиянин, также пропускающий этот этап, сможет сохранить свою лидирующую позицию.
На этапе в Дрездене Клебо заменит Харальд Аструп Арнесен. В состав мужской сборной Норвегии также вошли Синдре Бьёрнестад Скар, Ховард Солос Тёугбёль, Йёран Тефре, Эрик Вальнес, Эйрик Брандсдаль, Поль Трёан Эуне. Соревнования пройдут 11-12 января.
Читайте также
- 8 января 2020
-
19:53
-
18:30
-
17:52
-
17:13
-
16:21
-
16:10
-
15:55
-
14:08
-
12:18
-
11:28
-
10:56
-
10:24
-
09:21
- 7 января 2020
-
21:37
-
21:02
-
19:41
-
18:41
-
18:20
-
17:53
-
16:52
-
16:02
-
14:16
-
13:34
-
13:24
-
12:34
-
10:29
-
10:19
-
09:13
-
00:58
-
00:47
-
00:13
- 6 января 2020
-
23:54
-
23:36
-
22:59
-
22:42
Партнерский контент