В МОК не будут рассматривать вопрос об участии России в ОИ-2020 до решения CAS
Представитель Международного олимпийского комитета (МОК) Марк Адамс заявил, что вопрос об участии российских спортсменов в Олимпиаде 2020 года в Токио не будет рассматриваться до окончательного решения в Спортивном арбитражном суде (CAS).
«Будем ждать вердикта CAS, прежде чем заниматься этим вопросом», — цитирует Адамса агентство Reuters.
9 декабря исполнительный комитет Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) принял решение запретить российским спортсменам участвовать в крупных международных спортивных соревнованиях в течение четырёх лет, а также лишить Российское антидопинговое агентство статуса соответствия международному кодексу. РУСАДА не согласилось с решением. Россия обжалует дисквалификацию в CAS.
Взносы России в ВАДА в 2020 году превысят $ 1 млн
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