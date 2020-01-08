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В МОК не будут рассматривать вопрос об участии России в ОИ-2020 до решения CAS

В МОК не будут рассматривать вопрос об участии России в ОИ-2020 до решения CAS
Другие / Прочие виды спорта 0

Представитель Международного олимпийского комитета (МОК) Марк Адамс заявил, что вопрос об участии российских спортсменов в Олимпиаде 2020 года в Токио не будет рассматриваться до окончательного решения в Спортивном арбитражном суде (CAS).

«Будем ждать вердикта CAS, прежде чем заниматься этим вопросом», — цитирует Адамса агентство Reuters.

9 декабря исполнительный комитет Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) принял решение запретить российским спортсменам участвовать в крупных международных спортивных соревнованиях в течение четырёх лет, а также лишить Российское антидопинговое агентство статуса соответствия международному кодексу. РУСАДА не согласилось с решением. Россия обжалует дисквалификацию в CAS.

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