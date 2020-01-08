Россия уступила США по количеству медалей чемпионатов мира-2019 в олимпийских дисциплинах

Агентство Gracenote, специализирующееся на спортивной статистике, составило рейтинг стран по количеству медалей, завоёванных на чемпионатах мира 2019 года в различных олимпийских дисциплинах. По общему количеству наград Россия заняла второе место, уступив только США. Было проанализировано 403 различных события.



Топ-10 стран по количеству медалей на чемпионатах мира в олимпийских дисциплинах в 2019 году



1. США — 121

2. Россия — 103

3. Китай — 92

4. Япония — 66

5. Германия — 60

6. Нидерланды — 52

7. Австралия — 50

8. Франция — 49

9. Италия — 49

10. Великобритания — 46.



Топ-10 стран по количеству золотых медалей на чемпионатах мира в олимпийских дисциплинах в 2019 году

1. США — 58

2. Китай — 38

3. Россия — 30

4. Германия — 24

5. Нидерланды — 22

6–7. Япония — 20

6–7. Норвегия — 20

8. Австралия — 16

9. Франция — 13

10. Италия — 12.

Фото доступно на странице Gracenote Olympic в «Твиттере».