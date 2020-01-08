Россия уступила США по количеству медалей чемпионатов мира-2019 в олимпийских дисциплинах

Агентство Gracenote, специализирующееся на спортивной статистике, составило рейтинг стран по количеству медалей, завоёванных на чемпионатах мира 2019 года в различных олимпийских дисциплинах. По общему количеству наград Россия заняла второе место, уступив только США. Было проанализировано 403 различных события.
Топ-10 стран по количеству медалей на чемпионатах мира в олимпийских дисциплинах в 2019 году
1. США — 121
2. Россия — 103
3. Китай — 92
4. Япония — 66
5. Германия — 60
6. Нидерланды — 52
7. Австралия — 50
8. Франция — 49
9. Италия — 49
10. Великобритания — 46.
Топ-10 стран по количеству золотых медалей на чемпионатах мира в олимпийских дисциплинах в 2019 году
1. США — 58
2. Китай — 38
3. Россия — 30
4. Германия — 24
5. Нидерланды — 22
6–7. Япония — 20
6–7. Норвегия — 20
8. Австралия — 16
9. Франция — 13
10. Италия — 12.
Фото доступно на странице Gracenote Olympic в «Твиттере».
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