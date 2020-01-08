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Летняя юношеская Олимпиада — 2022 пройдёт осенью в связи со школьным расписанием

Летняя юношеская Олимпиада — 2022 пройдёт осенью в связи со школьным расписанием
Другие / Прочие виды спорта 0

Организаторы Летних юношеских Олимпийских игр — 2022 приняли решение перенести соревнования на осень. Как сообщает пресс-служба Международного олимпийского комитета (МОК), соревнования начнутся 22 октября и завершатся 9 ноября. Место проведения не изменится — Олимпиада пройдёт в столице Сенегала — Дакаре.

Причиной переноса юношеских Олимпийских игр стало школьное расписание большинства участников и африканский климат. В том случае если соревнования пройдут осенью, многие из спортсменов смогут комфортно совместить их с обучением. Климат в это время года в Сенегале более сухой, что тоже благоприятно скажется на условиях.

Напомним, игры в Дакаре станут первой Олимпиадой на африканском континенте. Сенегал был единственным кандидатом на проведение юношеских Олимпийских игр в 2022 году.

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