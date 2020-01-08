«Когда пригласили в шаурмечную». Туктамышева опубликовала фото в роскошном платье

Чемпионка мира и Европы по фигурному катанию россиянка Елизавета Туктамышева предстала в элегантном образе. Фигуристка опубликовала фото, позируя в вечернем платье с меховым боа.



«Когда пригласили в шаурмечную», — подписала снимок Елизавета.

Фото доступно на странице Туктамышевой в «Инстаграме».



Туктамышева заняла четвёртое место на чемпионате России в Красноярске. Ученица Алексея Мишина рискнула и впервые исполнила на официальных соревнованиях четверной тулуп, но неудачно. Несмотря на это, она смогла отобраться в сборную России на европейское первенство в Граце (Австрия), где будет запасной.



В марте Елизавета представит в Санкт-Петербурге собственное ледовое шоу. Проект получил название «Невозможное возможно!».