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«Когда пригласили в шаурмечную». Туктамышева опубликовала фото в роскошном платье

«Когда пригласили в шаурмечную». Туктамышева опубликовала фото в роскошном платье
Другие / Фигурное катание 0

Чемпионка мира и Европы по фигурному катанию россиянка Елизавета Туктамышева предстала в элегантном образе. Фигуристка опубликовала фото, позируя в вечернем платье с меховым боа.

«Когда пригласили в шаурмечную», — подписала снимок Елизавета.

Фото доступно на странице Туктамышевой в «Инстаграме».

Туктамышева заняла четвёртое место на чемпионате России в Красноярске. Ученица Алексея Мишина рискнула и впервые исполнила на официальных соревнованиях четверной тулуп, но неудачно. Несмотря на это, она смогла отобраться в сборную России на европейское первенство в Граце (Австрия), где будет запасной.

В марте Елизавета представит в Санкт-Петербурге собственное ледовое шоу. Проект получил название «Невозможное возможно!».

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