Бах: российской команде на юношеских Олимпийских играх рады так же, как и любой другой

Глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах заявил, что российские спортсмены не будут ущемлены в правах на юношеской Олимпиаде в Лозанне.
«Российской команде на этих юношеских Олимпийских играх рады так же, как и любой другой, участвующей в соревнованиях. Сейчас сложилась ситуация, при которой окончательное решение в деле о допинговых вопросах, а именно о манипуляциях с базой данных, ещё не принято. И до тех пор, пока окончательное решение не принято, российские спортсмены имеют те же права и обязанности, что и все остальные спортсмены. И это особенно справедливо по отношению к новому поколению российских спортсменов», — цитирует Баха ТАСС.
Юношеские Олимпийские игры будут проходить с 9 по 22 января. Спортсмены в возрасте от 15 до 18 лет, представляющие более 70 стран, разыграют 81 комплект медалей в 16 видах спорта.
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