Девятьяров: причина стремительного роста Большунова — жёсткая конкуренция с Устюговым

Олимпийский чемпион, заслуженный тренер России Михаил Девятьяров подвёл итоги выступления российских лыжников на многодневке «Туд де Ски». В мужских соревнованиях победу одержал Александр Большунов, Сергей Устюгов стал вторым. У женщин на вторую ступень пьедестала почёта поднялась россиянка Наталья Непряева.
«Победа на «Тур де Ски» очень важна для Большунова в первую очередь в психологическом плане. До этого ему постоянно доставались вторые места, которые не придавали уверенности и порождали много внутренних вопросов. Теперь всё это позади, и Саша должен постараться выиграть «Большой хрустальный глобус» по итогам сезона. Хотя борьба, думаю, вновь будет вестись вплоть до последних гонок.
Думаю, что главная причина столь стремительного роста Большунова — это жёсткая конкуренция с Устюговым, — продолжил Михаил Девятьяров. — При этом Сергей еще не сказал своего последнего слова. Видно, что у него есть еще большая мотивация выступать на высочайшем уровне, хоть он и сказал, что участвовать в Олимпийских играх для него уже неинтересно.
Непряева для меня главный герой «Тур де Ски» — 2020. Она удивила всех на финальном масс-старте, великолепно зашла в горы, держалась за норвежками и уступила Йохауг менее 10 секунд. В прошлом году у нее были проблемы на этом этапе. Это говорит о том, что она сделала работу над ошибками. В целом три медали из шести — это фантастический результат для сборной России. У федерации сильный президент Елена Вяльбе, которая подобрала отличных тренеров и предоставила им условия для работы. Поэтому за наших лыжников я спокоен», — приводят слова Девятьярова «Известия».
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