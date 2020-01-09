ВАДА обратится в CAS по делу России до конца недели

Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) обратится в Спортивный арбитражный суд в Лозанне (CAS) по делу о лишении статуса соответствия Российского антидопингового агентства (РУСАДА) до конца недели.
«ВАДА направит обращение в CAS до выходных», — приводит слова официального представителя ВАДА AFP.
Согласно процедуре, CAS должен будет назначить независимого арбитра, который будет рассматривать дело.
9 декабря исполнительный комитет Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) принял решение запретить российским спортсменам участвовать в крупных международных спортивных соревнованиях в течение четырёх лет, а также лишить Российское антидопинговое агентство статуса соответствия международному кодексу. РУСАДА не согласилось с решением. Россия обжалует дисквалификацию в CAS.
- 9 января 2020
-
00:40
-
00:22
- 8 января 2020
-
22:44
-
22:02
-
20:37
-
20:36
-
20:24
-
19:53
-
18:30
-
17:52
-
17:13
-
16:21
-
16:10
-
15:55
-
14:08
-
12:18
-
11:28
-
10:56
-
10:24
-
09:21
- 7 января 2020
-
21:37
-
21:02
-
19:41
-
18:41
-
18:20
-
17:53
-
16:52
-
16:02
-
14:16
-
13:34
-
13:24
-
12:34
-
10:29
-
10:19
-
09:13