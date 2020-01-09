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ВАДА обратится в CAS по делу России до конца недели

ВАДА обратится в CAS по делу России до конца недели
Другие / Прочие виды спорта 0

Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) обратится в Спортивный арбитражный суд в Лозанне (CAS) по делу о лишении статуса соответствия Российского антидопингового агентства (РУСАДА) до конца недели.

«ВАДА направит обращение в CAS до выходных», — приводит слова официального представителя ВАДА AFP.

Согласно процедуре, CAS должен будет назначить независимого арбитра, который будет рассматривать дело.

9 декабря исполнительный комитет Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) принял решение запретить российским спортсменам участвовать в крупных международных спортивных соревнованиях в течение четырёх лет, а также лишить Российское антидопинговое агентство статуса соответствия международному кодексу. РУСАДА не согласилось с решением. Россия обжалует дисквалификацию в CAS.

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