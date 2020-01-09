Траньков: съездив в Канаду, я понял, что мой мир перевернулся

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Максим Траньков признался, что переосмыслил собственную жизнь после недавней поездки в Канаду.

«Канада для меня — это Россия наоборот. Эта страна устроена так, как могло бы быть у нас. Потому что мы очень близки и похожи по природе, климату, интернациональному составу населения. Но люди там мыслят более позитивно, каждый из них заботится друг о друге. Сидит человек на улице и просит деньги на еду, а прохожие подходят и дают ему не деньги, а еду. Нищий на это реагирует не агрессивно, а благодарит. Конечно, я никогда не поеду в Канаду жить, потому что я русский человек, вырос в России. Но я увидел там, какими мы могли бы быть.

Я доволен тем, что у меня есть замечательная семья. Моя супруга и моя муза Таня Волосожар, моя замечательная дочка Анжелика. Но, съездив на этот раз в Канаду, я понял, что мой мир перевернулся…

Это случилось после общения с друзьями — Патриком Чаном и Скоттом Моиром. Скотт, казалось бы, бог танцев на льду. Я ему говорю: «Скотт, как ты можешь закончить кататься, если ты можешь зарабатывать этим много денег?». А эти люди открыли мне глаза на то, что деньги не главное. А главное, счастлив ты или нет. Сейчас я нахожусь на распутье. Начинаю задумываться, а счастлив я, занимаясь тем, что делаю ежедневно, или несчастлив. Может, это просто погоня за популярностью и зарплатой? У меня период осмысления того, что я делаю», — цитирует Транькова РИА «Новости».