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Бородавко: с таким характером Непряевой по силам выиграть «Тур де Ски»

Бородавко: с таким характером Непряевой по силам выиграть «Тур де Ски»
Другие / Лыжный спорт 0

Тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко подвёл итоги многодневки «Тур де Ски». В общем зачёте среди мужчин победу одержал россиянин Александр Большунов, а ещё один россиянин Сергей Устюгов стал вторым. Среди женщин второе место заняла россиянка Наталья Непряева.

«Большунову удалось одержать победу в столь напряжённой борьбе. Он правильно распределил силы в этом недельном марафоне и оказался свежее конкурентов на последнем этапе. Великолепно выступила и Наталья Непряева. Второй год подряд быть на подиуме — это феноменально. Надеюсь, она, как и Большунов, в ближайшие годы займёт первое место. С таким характером и работоспособностью ей это вполне по силам», — цитируют Бородавко «Известия».

Бородавко: давно в России не было победителя «Тур де Ски»
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