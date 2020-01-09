Медведева провела мастер-класс в парке Горького
Российская фигуристка, двукратная чемпионка мира Евгения Медведева накануне, 8 января, провела мастер-класс в парке Горького. В парке собралось немало любителей фигурного катания, решивших поучиться мастерству у Медведевой.
С 30 декабря по 7 января Медведева принимала участие в ледовом спектакле «Волшебник из страны Оз», который поставил хореограф Илья Авербух. В представлении «Волшебник страны Оз» спортсменка исполняет роль главной героини — Дороти.
До этого Евгения не сумела завершить выступление на чемпионате России. Фигуристка повредила один из коньков, в итоге она отказалась от выступления в произвольной программе. Из-за неудачного выступления Медведева не сумела отобраться на чемпионат Европы и чемпионат мира.
Медведева изучает новые элементы парного катания. Видео
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