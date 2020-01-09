Траньков: Спиридонов — спортсмен высокого хайпа, но не уровня, ноунейм

Двукратный олимпийский чемпион Максим Траньков раскритиковал бывшего фигуриста Алексея Ягудина, экс-теннисиста Евгения Кафельникова и волейболиста Алексея Спиридонова за поведение в общественном пространстве.

«У меня нет каких-то отношений с Ягудиным. Мне не нравится, как человек ведёт себя в публичном пространстве. Я считаю, что олимпийский чемпион не должен себя так вести. Когда мы выигрываем Олимпийские игры, то выигрываем не только медаль и какие-то блага, но и берём на себя большую ответственность. Но есть олимпийские чемпионы, которые не понимают этой ответственности.

Очень много детей и ещё не состоявшихся людей смотрят на тебя, и они совсем по-другому воспринимают твои слова. Это не только касается Лёши, но и, например, Евгения Кафельникова. Олимпийского чемпиона, который публикует в «Твиттере» абсолютно ужасные посты, которые видят дети. Я бы не хотел, чтобы моя дочка занималась теннисом, потому что когда-нибудь Кафельников может стать её кумиром и она прочтёт его записи.

Спиридонов тоже «красавчик». Но он не Кафельников. Кафельников — великий спортсмен, а Спиридонов — ноунейм для меня. Я олимпийский чемпион и могу сказать, что Спиридонов для меня не является выдающимся спортсменом. Он спортсмен высокого хайпа, но не уровня. Такие тоже бывают», — цитирует Транькова РИА «Новости».