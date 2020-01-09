Сундбю обеспокоен состоянием детского лыжного спорта в Норвегии

Двукратный олимпийский чемпион, четырёхкратный чемпион мира норвежский лыжник Мартин Йонсруд Сундбю рассказал о непростых временах для детского лыжного спорта в Норвегии. С 2011 года число детей, занимающихся лыжными гонками, упало на 30% и на сегодня составляет всего 40 тыс.
«Мы должны отнестись к этому серьёзно и во всём разобраться. До меня дошла информация о спаде, я полагаю, есть несколько причин. Одна из них – подготовка профессионалов. Если отойти от этого как можно быстрее, набор детей в группы вновь будет полным.
Из-за такой подготовки поднялись расходы, уровень цен пугает. Всё время возникает необходимость в приобретении экипировки, лыж. В Осло почти нет снега, и приходится тратить деньги на переезд в заснеженные места. Это должно вдохновлять, но не бить по бюджету семьи, отдающей ребёнка в лыжный спорт», – приводит слова норвежца NRK.
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