Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Итоги 2019 года
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Другие / Новости /

Сундбю обеспокоен состоянием детского лыжного спорта в Норвегии

Сундбю обеспокоен состоянием детского лыжного спорта в Норвегии
Другие / Лыжный спорт 0

Двукратный олимпийский чемпион, четырёхкратный чемпион мира норвежский лыжник Мартин Йонсруд Сундбю рассказал о непростых временах для детского лыжного спорта в Норвегии. С 2011 года число детей, занимающихся лыжными гонками, упало на 30% и на сегодня составляет всего 40 тыс.

«Мы должны отнестись к этому серьёзно и во всём разобраться. До меня дошла информация о спаде, я полагаю, есть несколько причин. Одна из них – подготовка профессионалов. Если отойти от этого как можно быстрее, набор детей в группы вновь будет полным.

Из-за такой подготовки поднялись расходы, уровень цен пугает. Всё время возникает необходимость в приобретении экипировки, лыж. В Осло почти нет снега, и приходится тратить деньги на переезд в заснеженные места. Это должно вдохновлять, но не бить по бюджету семьи, отдающей ребёнка в лыжный спорт», – приводит слова норвежца NRK.

Стало известно, почему Сундбю не смог финишировать на этапе Кубка мира в Давосе
Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Другие
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020