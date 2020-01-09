Руководство ВФЛА пригласило на заседание президиума Ласицкене, Сидорову и Шубенкова

Руководство Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА) пригласило на очередное заседание президиума организации Марию Ласицкене, Анжелику Сидорову и Сергея Шубенкова. Заседание будет проходить 10 января в Москве. Ранее спортсмены написали открытое письмо в адрес руководства ВФЛА, задав острые вопросы о попытках организации восстановить международный статус.

«Всероссийская федерация лёгкой атлетики отправила Марии, Анжелике и Сергею письма с предложением принять участие в ближайшем заседании президиума. На нём будут обсуждаться все темы, которые были затронуты в открытом письме спортсменов: коммуникации ВФЛА с Athletics Integrity Unit и World Athletics, вопросы получения нейтрального статуса, проведение внеочередной отчётно-выборной конференции и так далее», — приводит слова пресс-атташе ВФЛА Натальи Юхаревой ТАСС.

ВФЛА с ноября 2015 года лишена членства в Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics).