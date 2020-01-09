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Обнародованы составы сборных России по водному поло на чемпионат Европы

Обнародованы составы сборных России по водному поло на чемпионат Европы
Другие / Водные виды спорта 0

Федерация водного поло России обнародовала составы сборных на чемпионат Европы, который будет проходить в Будапеште (Венгрия).

В состав мужской команды вошли Пётр Федотов, Виталий Стаценко, Сергей Лисунов, Никита Деревянкин, Иван Сучков, Игорь Бычков, Роман Шепелев, Иван Васильев, Артём Ашаев, Константин Киселёв, Константин Харьков, Даниил Меркулов, Иван Нагаев.

В женскую сборную включены Анна Карнаух, Анна Устюхина, Екатерина Прокофьева, Евгения Соболева, Евгения Иванова, Анастасия Симанович, Эльвина Каримова, Мария Берснева, Мария Борисова, Алёна Сержантова, Ольга Горбунова, Анастасия Федотова, Анна Тимофеева.

Чемпионат Европы будет проходить с 12 по 26 января. На турнире также будут разыграны путёвки на Олимпийские игры 2020 года.

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