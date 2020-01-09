Степанова и Букин рассказали, как за 10 лет изменились танцы на льду

Фигуристы Александра Степанова и Иван Букин, занявшие второе место на прошедшем чемпионате России, оценили изменения в танцах на льду за прошедшие 10 лет.
«Во-первых, танцы усложнились. Поменялась судейская система, убрали обязательный танец как отдельный вид, и это пошло нам на пользу. Этот танец убрали в короткий, и благодаря этому публике стало интереснее. Все начали катать разные программы, а не одну-единственную. Но что касается произвольных танцев, мне нравится то, что было давным-давно. Люди реально катали произвольные танцы, когда они не зависели от какой-то конкретной базы, которую надо сделать. Ты просто творишь, и это очень круто», — цитирует Букина «RT на русском».
«В этом есть своя правда, но сегодня тоже достаточно интересных номеров. Правила усложняются, придумывается что-то новое, на танцы становится интереснее смотреть. Раньше были две обязательные дорожки, сейчас от них отказались — и всё преобразилось. Стало больше пространства для творчества», — сказала Степанова.
В финале Гран-при в Турине Степанова и Букин заняли четвёртое место.
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