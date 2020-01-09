Комиссия спортсменов не согласилась с датой проведения выборов нового руководства ВФЛА

Комиссия спортсменов Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА) выразила несогласие с решением организации назначить выборы нового руководства на 28 февраля 2020 года. Соответствующие отметки сделаны в итоговом протоколе заседания комиссии спортсменов ВФЛА, который опубликован в «инстаграме» организации.

«Выразить несогласие с решением президиума и конференции ВФЛА о дате выборов нового руководства ВФЛА. Рекомендовать провести выборы не позднее 12 февраля (60 дней с момента проведения отчётной конференции ВФЛА)», — говорится в протоколе.

ВФЛА с ноября 2015 года лишена международного статуса из-за многочисленных допинговых скандалов. Из-за этого российские легкоатлеты вынуждены выступать в нейтральном статусе.