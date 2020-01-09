Чемпионка мира 2019 года Аббинг покинет «Ростов-Дон» по окончании сезона

Левая полусредняя сборной Нидерландов Лоис Аббинг покинет «Ростов-Дон» по окончании сезона-2019/2020, сообщает пресс-служба южан. Голландка продолжит карьеру в датском клубе «Оденсе».
Аббинг выступает за «Ростов» с начала сезона-2018/2019. В составе ростовчан Лоис выигрывала чемпионат, Кубок и Суперкубок России. Также она становилась серебряным призёром Лиги чемпионов.
«Я решила перейти в «Оденсе», потому что хочу быть ближе к своему родному городу и иметь возможность проводить больше времени со своей семьёй. Я рада, что буду играть с девушками из сборной Нидерландов Тесс Вестер и Никке Грот. Это было непростое решение для меня, потому что в «Ростове-Дон» я чувствую себя очень хорошо. Я счастлива тренироваться каждый день с такой хорошей командой и тренерским штабом, играть для таких потрясающих болельщиков. Хочу завершить этот сезон, выиграв все возможные титулы. Моя мечта — победить в Лиге чемпионов с «Ростовом-Дон», — цитирует Аббинг пресс-служба «Ростова-Дон».
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