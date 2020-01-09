Комиссия спортсменов ВФЛА отказалась посетить президиум организации

Комиссия спортсменов Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА) отклонила предложение посетить президиум организации, который состоится 10 января 2020 года. Соответствующая запись была внесена в протокол заседания комиссии спортсменов, который был опубликован в «инстаграме».
Ранее пресс-секретарь ВФЛА Наталья Юхарева сообщила, что руководство организации пригласило на очередное заседание президиума Марию Ласицкене, Анжелику Сидорову и Сергея Шубенкова. До этого спортсмены написали открытое письмо в адрес руководства ВФЛА, задав острые вопросы о попытках организации восстановить международный статус. На президиуме будет обсуждаться ряд вопросов, включая те, которые были подняты в открытом письме.
ВФЛА с ноября 2015 года лишена членства в Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics).
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